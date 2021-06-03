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Школьных базаров этим летом в Нижнем Новгороде не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.
"В 2021 году от предпринимателей не поступили заявки на организацию школьных базаров в связи с наличием ограничительных мер", - пояснили в ведомстве.
При этом, по информации департамента, в преддверии нового учебного года в торговых предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется расширенная продажа товаров школьного ассортимента (канцелярские принадлежности, одежда и обувь, бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, школьные ранцы и портфели и др.).
В том числе их можно приобрести:
Кроме того, на территории Нижнего Новгорода работает 90 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, специализирующихся на товарах школьного ассортимента.
Напомним, в 2020 году школьные базары в нашем городе также не работали в связи с наличием ограничений, вызванными распространением коронавирусной инфекции.
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