Школьных базаров этим летом в Нижнем Новгороде не будет Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школьных базаров этим летом в Нижнем Новгороде не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.

"В 2021 году от предпринимателей не поступили заявки на организацию школьных базаров в связи с наличием ограничительных мер", - пояснили в ведомстве.

При этом, по информации департамента, в преддверии нового учебного года в торговых предприятиях Нижнего Новгорода осуществляется расширенная продажа товаров школьного ассортимента (канцелярские принадлежности, одежда и обувь, бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, школьные ранцы и портфели и др.).

В том числе их можно приобрести:

в 282 магазинах и отделах по продаже школьно-письменных товаров;

в 100 магазинах по продаже обуви для школьников и школьной формы;

в специализированных отделах 20 гипермаркетов, 80 ТЦ И ТРЦ города.

Кроме того, на территории Нижнего Новгорода работает 90 пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, специализирующихся на товарах школьного ассортимента.

Напомним, в 2020 году школьные базары в нашем городе также не работали в связи с наличием ограничений, вызванными распространением коронавирусной инфекции.