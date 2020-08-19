Традиционные школьные базары не откроются в Нижнем Новгороде в этом году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Традиционные школьные базары не откроются в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте предпринимательства и туризма городской администрации.

После перехода Нижегородской области на второй этап снятия ограничений разрешается торговля, при этом уличных палаток со школьными товарами не будет.

Дело в том, что предприниматели обычно закупают товары заранее – в июне. Из-за пандемии коронавируса невозможно было спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в августе, поэтому сделать закупки в полном объеме не удалось.

"Востребованность муниципальных площадок оказалась низкой", - сообщили в департаменте.

Однако, в городе могут функционировать частные площадки. Например, в настоящий момент открыт школьный базар у ДК "ГАЗ".

Напомним, в 80% нижегородских школ обучение в этом году планируется в одну смену, в 20% школ - в две смены.

При этом часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября в связи с ремонтом. На данный момент речь идет о 5 образовательных учреждениях. На этой неделе проходят родительские онлайн собрания.

Ранее стала известна категория школьников, нуждающаяся в справке об отсутствии коронавируса.