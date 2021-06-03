"Спорт – лучшее лекарство от плохого настроения", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем физкультурника.

"Это один из немногих профессиональных праздников, который своим может назвать практически каждый человек. Безусловно, в первую очередь, это праздник тех, для кого спорт стал делом всей жизни. Профессиональные спортсмены и тренеры, ветераны спорта, своими спортивными достижениями, рекордами вы прославляете Нижний Новгород, становитесь примером для подрастающего поколения. Новых вершин, новых побед, новых рекордов и новых подрастающих чемпионов вам", - сказал мэр города.

"В то же время День физкультурника – это праздник всех поклонников здорового, активного образа жизни. Радует, что таких людей с каждым годом становится все больше. И никакой статистики не надо, чтобы это подтвердить. Посмотрите, как много молодежи на воркаут-площадках, сколько нижегородцев можно встретить на набережных во время пробежки, в парках города люди серебряного возраста занимаются скандинавской ходьбой, мальчишки гоняют в футбол во дворах, а нижегородских моржей знают во всей стране", - добавил Юрий Шалабаев.

"Со своей стороны, администрация Нижнего Новгорода старается создавать современную удобную инфраструктуру для занятий спортом: построим ФОК открытого типа на Красной Этне, при поддержке ГАЗа реконструируем спорткомплекс "Чайка", в планах привести в порядок стадион "Водник", устанавливаем 17 воркаут-комплексов во всех районах города, с помощью волонтеров ремонтируем 70 хоккейных площадок", - говорится в поздравлении главы города.

"Говорят, что спорт – лучшее лекарство от плохого настроения. Я желаю всем как можно чаще применять это лекарство не только для хорошего настроения, но и для здоровья и долгих лет жизни", - резюмировал Юрий Шалабаев.