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Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 15 августа

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 539 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 августа. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зафиксировано 544 новых случаев COVID-19.

По информации на 15 августа, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 148 707 человек.

При этом на сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 134 043 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 452 человека. 28 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 5 459.

Коэффициент распространения инфекции на 15 августа составляет 0.99 (вчера также - 0.99).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин смягчил требования к проведению массовых мероприятий в регионе.

Теперь несовершеннолетние смогут посещать массовые мероприятия, в том числе, театры, концертные залы, цирки и детские игровые комнаты без сертификатов о вакцинации и результатах исследований на коронавирус, но только в сопровождении родителей, при наличии у них соответствующих тестов и сертификатов. В случае, если ребенок без сопровождения, он должен при себе иметь вышеуказанные документы.

Так же обязательные требования для предъявления данных документов сняты с массовых мероприятий численностью менее 500 человек, в том числе церемонии бракосочетания.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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