Балтийский атмосферный фронт придет в Нижний Новгород в День города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Балтийский атмосферный фронт придет в Нижний Новгород в День города. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольгу Мокееву.

По ее словам, пока невозможно наверняка предсказать погоду на 21 августа.

Тем не менее, Ольга Мокеева отметила, что существенных осадков в этот день в городе не ожидается.

"К 21-22 августа к региону подойдет атмосферный фронт, сформированный над Балтийским морем. Поэтому жара спадет. Если в субботу температура воздуха будет на отметках +26…+31°, то в воскресенье понизится до +23… +28°".

Ранее сообщалось, что эта неделя августа будет аномально жаркой. В разные дни столбики термометров достигают отметки от +30° до +38°.