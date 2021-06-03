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Общество

Художественная подсветка появится на Мызинском мосту в честь 800-летия Нижнего Новгорода

18 августа 2021 17:54  [279] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Архитектурно-художественная подсветка появится на Мызинском мосту к 800-летию Нижнего Новгорода. Монтаж произведут осенью 2021 года. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Отмечается, что подрядная организация уже закупает необходимые материалы.

Так, на мосту будут подсвечены пролёты и опоры. По информации подрядчика, наружное архитектурное освещение подчеркнёт протяжённость моста сплошной линией белых светильников, которые установят с обеих сторон. На опорах в щелевых углублениях закрепят мощные прожекторы.

"Вообще Мызинский мост уникален по своему строению. Фактически это неразрезанная балка, собранная из отдельных железобетонных элементов весом до 60 тонн каждый. Благодаря такому освещению в вечернее время мост, можно сказать, будет "парить" над водой, его будет видно со значительных расстояний. Это особенно приятный подарок к юбилею города, подсветка станет дополнительным украшением. Ожидается, что работы пройдут осенью", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Ранее сообщалось, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода. Новое освещение появится на Канавинском мосту, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах, на фасадах зданий на Нижневолжской набережной, площади Минина и Пожарского. Кроме того, подсветкой украсят памятники Петру Первому, Козьме Минину на площади Минина и Пожарского, Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на площади Народного единства, памятник Ленину на площади Ленина.

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Теги:
800-летие Мост
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