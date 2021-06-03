Светодинамическая подсветка установлена на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Светодинамическая подсветка установлена на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, сейчас работы на объекте завершены на 90% - установлены 524 прожектора, 336 линейных светильников, по мосту проложено 9 км кабеля.

Отмечается, что подсветка огибает шесть мостовых арок и тянется по всей протяжённости моста. Иллюминация имеет несколько цветовых фаз: оттенки от почти белого до красного и тёмно-фиолетового плавно перетекают друг в друга, "замирая" на несколько секунд. Визуальные образы дополнят музыкальные композиции.

"Все работы завершатся ко Дню города, и думаю, что нижегородцы оценят иллюминацию по достоинству и по-новому посмотрят на этот объект", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в течение года 92 объекта получат архитектурную подсветку. Это исторические памятники: Минину и Пожарскому, Петру I, Ленину, практически все автомобильные мосты Нижнего Новгорода - Канавинский, Мызинский, Молитовский, а также больше 30 объектов на Нижне-Волжской набережной и ул. Рождественской.

Напомним, что уже начались работы по организации подсветки на Мызинском мосту.