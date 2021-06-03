Руководство китайского города-побратима Цзинань направило поздравление с Днем города Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководство китайского города-побратима Цзинань направило нижегородцам поздравление с Днем города. Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, от имени народного правительства Цзинаня и десятимиллионного населения города к нижегородцам обратился вице-мэр господин Инь Цзинчжун.

"Нижний Новгород имеет героическую историю и великолепную культуру, является родиной всемирно известного писателя Максима Горького. За 800 лет своей истории Нижний Новгород вошел в пятерку крупнейших городов страны", – говорится в поздравлении.

Господин Инь Цзинчжун напоминает, что Нижний Новгород одним из первых установил побратимские отношения с Цзинанем.

"Мы дружим 27 лет. За 27 лет, укрепляя дружбу, зная и поддерживая друг друга, доверяя и помогая друг другу, обмениваясь опытом, мы достигли плодотворных результатов в областях экономики и торговли, образования, культуры, туризма, – сообщил вице-мэр Цзинаня. – Для углубления дружбы и стимулирования дальнейшего сотрудничества в Цзинане в этом году мы построим парк в честь 800-летия Нижнего Новгорода".

Вице-мэр города Цзинань отметил, что 800-летие Нижнего Новгорода должно стать отправной точкой для развития побратимских отношений, открывающей новые перспективы отношений, активизирует дружеские обмены и расширит взаимовыгодное сотрудничество.

Господин Инь Цзинчжун пригласил нижегородцев в гости в китайский город источников Цзинань и пожелал счастья и благополучия.