Еще одна "канатка" появится в Нижнем к 2024 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Программа праздничных мероприятий к 800-летию до конца августа
"Волжское меню" доступно в 25 ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
20 августа 2021 16:16  [38] Приемная Захара Прилепина открыта в Нижнем Новгороде
20 августа 2021 15:12  [492] Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород 21 августа
20 августа 2021 14:50  [153] Ольга Гудкова назначена гендиректором ЕЦМЗ
20 августа 2021 09:47  [231] "Участие в выборах партий и кандидатов пройдет в условиях открытой борьбы мнений и идей", - Александр Прудник
19 августа 2021 15:14  [527] Дума Нижнего Новгорода проведет заседание во время каникул
19 августа 2021 14:20  [821] "Учителя должны получать 75 000 рублей", - Артём Соловейчик и партия "Новые люди"
19 августа 2021 12:52  [828] "Политологи несколько преувеличивают влияние места партии в бюллетене на итоги голосования", - Константин Костин
18 августа 2021 16:34  [677] Агитационный период в СМИ стартует в Нижегородской области 21 августа
18 августа 2021 09:55  [546] "Цифровой манифест" приняли на площадке штаба общественной поддержки "Единой России"
17 августа 2021 16:57  [713] Депутаты регионального парламента обсудили вопросы, касающиеся проведения сходов граждан
Политика

Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород 21 августа

20 августа 2021 15:12  [492] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород 21 августа. Об этом говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что президент примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода.

В частности, он ознакомится c результатами реконструкции нижегородского Кремля и посетит обновленный парк "Швейцария". В заключение вечера Владимир Путин посетит гала-шоу "Начало нового" на Нижневолжской набережной.

Кроме этого, в рамках рабочей поездки Владимир Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Напомним, что ранее мэрия опубликовала план перекрытия улиц Нижнего Новгорода на время празднования 800-летия. В частности, будут перекрыты территории, на которых расположатся развлекательные площадки.

Также закрыта будет и пл. Минина и Пожарского до 24 августа.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Владимир Путин Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph