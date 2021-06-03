Владимир Путин
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Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижний Новгород 21 августа. Об этом говорится на сайте главы государства.
Отмечается, что президент примет участие в мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода.
В частности, он ознакомится c результатами реконструкции нижегородского Кремля и посетит обновленный парк "Швейцария". В заключение вечера Владимир Путин посетит гала-шоу "Начало нового" на Нижневолжской набережной.
Кроме этого, в рамках рабочей поездки Владимир Путин проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Напомним, что ранее мэрия опубликовала план перекрытия улиц Нижнего Новгорода на время празднования 800-летия. В частности, будут перекрыты территории, на которых расположатся развлекательные площадки.
Также закрыта будет и пл. Минина и Пожарского до 24 августа.
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