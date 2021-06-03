Троллейбус №17 продлили в тестовом режиме до микрорайона "Цветы" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде начали тестировать на городских маршрутах троллейбус с увеличенным запасом автономного хода. В этот период троллейбус будет работать на маршруте №17, который соединяет площадь Минина и Пожарского и Кузнечиху. В этот период маршрут продлят до жилого микрорайона "Цветы", сообщили в правительстве Нижегородской области.

Троллейбус оборудован накопителем электроэнергии, который обеспечивает ему запас автономного хода до 20 км. Машина рассчитана на 80 пассажиров, салон оборудован кондиционерами.

В правительстве отметили, что такая техника позволит продлить троллейбусные маршруты в новые строящиеся микрорайоны, экономя при этом на обслуживании контактной сети.

Глава города Юрий Шалабаев рассказал, что троллейбусы маршрута №17 смогут теперь доезжать до микрорайона "Цветы", где бывают сложности с транспортным сообщением и нет контактной сети.

"При поступлении новой техники будем продлевать маршруты в сторону Кузнечихи. Оценим технику в условиях в эксплуатации и, если все будет хорошо, вместе с правительством начнем планировать дальнейшие закупки", – добавил мэр.

Производить такие троллейбусы планирует АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" в составе госкорпорации "Ростех").

Ранее сообщалось, что для создания единого стиля оформления общественного транспорта троллейбусы Нижнего Новгорода будут окрашены в оранжевый цвет.