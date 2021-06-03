Двадцать новых автобусов "ЛиАЗ" вышли на маршрут №40 "Микрорайон Юг - микрорайон Верхние Печеры" Общество

Фото: Нижегородпассажиравтотранс

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Двадцать новых автобусов на газомоторном топливе, которые были закуплены в июне 2021 года в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные качественные дороги", начали работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Новые автобусы "ЛиАЗ" оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием, приспособлены для перевозки маломобильных граждан и детских колясок. Кроме того, в них оборудовано специальное место для крепления инвалидных кресел и для собаки-поводыря.

Все машины будут обслуживать один маршрут НПАТ - №40 "Микрорайон Юг - микрорайон Верхние Печеры", который является одним из самых протяжённых.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов напомнил, что за последние три года на средства регионального бюджета было приобретено около 600 автобусов. Автобусы, закупленные ранее по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", уже работают на социальных маршрутах А-43, А-48 и других.

Ранее сообщалось, что старые автобусы с маршрута №40 переведут на другие для их усиления.