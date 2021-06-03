Движение транспорта перекроют на проспекте Гагарина возле Дворца спорта 22 августа

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В Нижнем Новгороде в Советском районе 22 августа будет временно ограничено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщили в в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00 на участке около дома №29 (Дворец спорта "Нагорный").
Напомним, 22 августа в тестовом режиме откроется парк "Швейцария". Праздничная программа начнётся с 16:00.
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