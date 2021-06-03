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Культура и отдых

Городской праздник организован в день открытия нижегородского парка "Швейцария"

22 августа 2021 19:42  [132] Культура и отдых
Городской праздник организован в день открытия нижегородского парка Швейцария

Городской праздник организован в день открытия нижегородского парка Швейцария

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Городской праздник организован в день открытия нижегородского парка "Швейцария" 22 августа в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-службы правительства Нижегородской области, в обновленном парке проходят фестиваль национальных культур, светомузыкальное шоу с проекцией на главную арку парка, конкурсы, выступление музыкальных коллективов.

Кроме этого, ежедневно в 20.00 в сквере можно будет наблюдать световое шоу на светомузыкальном фонтане.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что основной целью реконструкции стали удобство и комфорт пребывания в парке для нижегородцев и гостей города всех возрастов.  

"Здесь более 10 детских площадок и веревочный парк, два новых фонтана, спортивные площадки и один из лучших скейт-парков страны, все это позволит насыщенно и с пользой проводить время в "Швейцарии". Кроме того, здесь огромные возможности для знакомства с природой и ее изучения. Конечно, теперь в парке есть необходимые коммуникации и инфраструктура для проведения самых разных мероприятий. Это новый центр развития общественной жизни", - отметил глава региона.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что в парке установлены системы  современного освещения и идеонаблюдения за посетителями.

Также в сквере появилась сорокаметровая скамейка для любования нижегородскими закатами.

По словам главы города, массовые мероприятия в "Швейцарии" регулярными. В сентябре планируются джазовый и гастрономический фестивали, также совместно с обществом "Знание"  будут проводиться мастер-классы и лекции для школьников.

"Парк "Швейцария"  всегда был любимым местом нижегородцев. К сожалению, в его истории были времена забвения. Сейчас из заброшенного пустыря он превращается в образцовый лесопарк. Не сомневаюсь, что парк станет любимым местом времяпрепровождения нижегородцев", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С понедельника парк будет функционировать в рабочем режиме. Посетители смогут войти в "Швейцарию"  через центральный вход, а также со стороны улиц Сурикова и кинотеатра "Электрон". Благоустройство парка планируется завершить до конца 2021 года, площадки будут открывать по мере готовности.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с общественниками посадил деревья в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес".

Фото: Марина Скрипкина

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