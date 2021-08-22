Тренер ФК "НН" выразил надежду на увеличение разрешенного числа болельщиков на матчах Спорт

Фото: с сайта ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков в ходе пресс-конференции после матча с "Ростовом" выразил надежду на увеличение разрешенного числа болельщиков. Об этом сообщается на сайте клуба.

По его мнению, поддержка фанатов очень важна для игроков.

"Это непонятная для нас ситуация, которую мы постоянно обсуждаем. Когда на концерты и праздники, проходящие на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек... На мой взгляд, это ненормально! Эту ситуацию нужно как-то менять. Мне бы хотелось сказать или попросить: при какой-то социальной дистанции можно, наверное, уже рассаживать людей на стадионе", - сказал он.

Александр Кержаков отметил, что многие нижегородцы уже сделали прививки и имеют "Мультипасс800", которые "позволяют приходить на концерт, но не позволяют приходить на футбол".

Отметим, что матч с "Ростовом" посетила тысяча человек, другие матчи этим летом - 500 человек.

Ранее сообщалось, что футболисты, тренерско-административный штаб и сотрудники футбольного клуба "Нижний Новгород" сделали прививку от коронавируса.