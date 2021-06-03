Футболисты ФК "НН" сделали прививку от коронавируса Спорт

Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Футболисты, тренерско-административный штаб и сотрудники футбольного клуба "Нижний Новгород" сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщается на сайте клуба.

Они прошли первый этап вакцинации от COVID-19 в первый день второго летнего сбора ФК "НН" - 7 июля.

Сообщается, что спортсмены вакцинировались препаратом "Спутник V".

"Вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий после серьезного заболевания, которое сегодня является проблемой мирового масштаба. Кроме того, вакцинироваться нам необходимо с профессиональной точки зрения в преддверии нового футбольного сезона", - отметил главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.

Второй этап вакцинации в ФК НН" запланирован на 28 июля.

Напомним, в настоящее время допуск на массовые мероприятия, включая спортивные осуществляется строго по специальным подтверждениям. В частности, на фестивале "Столица закатов" выдавались браслеты. Сейчас в Нижегородской области для посещения мероприятий создан универсальный персональный документ "Мультипасс 800". Он выдается жителям и гостям Нижегородской области, имеющим сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия – 72 часа) или результат исследования на антитела (срок действия – не более 60 дней).