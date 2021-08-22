Виновника смертельного ДТП на пр. Гагарина в День города заключили под стражу Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Виновника ДТП на пр. Гагарина в День города, в котором погиб школьник, заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Авария произошла на проспекте Гагарина, недалеко от гостиницы "Ока" вечером 21 августа. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил 11-летнего пешехода на "зебре". Ребенок переходил дорогу вместе со своей семьей по регулируемому пешеходному переходу. От удара мальчик погиб на месте.

Позднее в ГИБДД также рассказали, что водитель управлял автомобилем с признаками опьянения, а на требование сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование, от него отказался.

В отношении 33-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Водитель автомобиля задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме. В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.