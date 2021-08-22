Объявлена программа гастрономического фестиваля "Да, шеф", который пройдет в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Константин Ивлев Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объявлена программа гастрономического фестиваля "Да, шеф", который пройдет в Нижнем Новгороде.

Фестиваль состоится на Нижневолжской набережной в течение двух дней - 28 и 29 августа. Его организацией занимается лично Константин Ивлев – один из самых известных шеф-поваров России.

28 августа с 12.00 до 20.00 для гостей фестиваля будет представлена кулинарная битва любителей и профессионалов, победитель которой сразится в суперфинале с Константином Ивлевым за звание "Суперкулинар Поволжья".

В 15.00 будет дан старт новому всероссийскому конкурсу для рестораторов и шеф-поваров "Фудтрак моей мечты" - на самую оригинальную и коммерчески эффективную концепцию "ресторана на колесах".

В завершении фестиваля выступит певица Клава Кока. После ее концерта на набережной можно будет увидеть салют.

Второй день фестиваля начнется с приготовления самой большой окрошки - #Окрошки800. Планируется установить рекорд России. В 15:00 объединение Российского движения школьников (РДШ) устроит кулинарную битву среди общеобразовательных школ Нижнего Новгорода на приготовление самого лучшего "Завтрака будущего". В завершение второго дня фестиваля будут подведены итоги #Гастросета800.

Музыкальная программа второго дня фестиваля начнётся в 17:15 с выступления DJ Nazin. А в 18:30 выступит группа "Жюль Верн".