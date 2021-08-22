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Депутаты одобрили увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 174,5 млн рублей

25 августа 2021 10:56  [99] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Депутаты одобрили увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 174,5 млн рублей. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 25 августа.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, доходную часть бюджета на текущий год предлагается также увеличить на 174,5 млн рублей за счет собственных доходов города. Из них НДФЛ – 70,4 млн рублей, УСН – 100 млн рублей, ЕНВД – 1,8 млн рублей, единый сельскохозяйственный налог – 1 млн рублей, средства, поступающие по соглашениям об участии в социально-экономическом развитии города (выкупная цена за изымаемые помещения), – 1,3 млн рублей.

Расходы предлагается увеличить на аналогичную сумму. В том числе на благоустройство города планируется дополнительно направить 73 млн рублей, на предоставление субсидии МП "ЕЦМЗ" на возмещение затрат в связи с пандемией коронавируса – 32,6 млн рублей, на создание материально-технической базы для работы военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" – 10 млн рублей, на ремонт учреждений образования – 8,9 млн рублей. На предупреждение банкротства МП "Нижегородские бани" будет направлена субсидия в размере 15,8 млн рублей. Кроме того, в связи с повышением цен на стройматериалы дополнительно будет выделено 9 млн рублей на проведение Дня города.

В рамках корректировок на основании обращений депутатов Гордумы из резервного фонда на поддержку социальной сферы города будет выделен 1 млн рублей, который будет направлен учреждениям образования.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составляет 42 млрд 444,8 млн рублей, расходы – 44 млрд 331,6 млн рублей, дефицит – 1 млрд 886,8 млн рублей.

Напомним, в ходе совместного заседания члены постоянных комиссий по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по имуществу и земельным отношениям 23 августа также проголосовали за внесение изменений в бюджет города.

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