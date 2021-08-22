Благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в сентябре Общество

Проектная документация благоустройства Фото: архитектурное бюро MLA+ и OTS Lab

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый этап благоустройства площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в сентябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Речь идет о территории, расположенной на пл. Революции со стороны нечетной нумерации домов, ограниченной ул. Даля, ул. Советской, проезжей частью пл. Революции и красной линией застройки.

Подрядчиком выступит ООО "Горстрой". Стоимость контракта составляет 139,69 млн рублей.

Отметим, что благоустройство пройдет в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Заказчик работ - АНО "Центр 800". Концепция площади разработана архитектурными бюро MLA+ и OTS Lab, куратор - Институт развития городской среды Нижегородской области.

Предполагается, что в рамках первого этапа благоустройства площади у железнодорожного вокзала обновят брусчатку, создадут зеленые зоны отдыха и ожидания, установят информационные и навигационные стенды, а также проведут реконструкцию входов метро станции "Московская" и остановочных павильонов.

Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

В АНО "Центр 800" напомнили, что здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде было отреставрировано к чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году. Однако территория вокруг была благоустроена лишь частично и ее внешний вид за последние десятилетия существенно не менялся.