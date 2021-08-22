Метро до пл.Сенной начнут строить в Нижнем
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Программа праздничных мероприятий к 800-летию до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 августа 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 августа 2021 14:38  [63] Благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в сентябре
25 августа 2021 14:32  [59] Давид Мелик-Гусейнов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Нижегородской области
25 августа 2021 13:57  [117] Дорогу от ЖК "Анкудиновский парк" до улицы Академика Сахарова построят в 2023 году
25 августа 2021 12:07  [247] Меры социальной поддержки многодетных семей обсудили в Нижегородской области
25 августа 2021 12:06  [158] Еще 14 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
25 августа 2021 11:43  [164] Более 120 центров "Точка роста" откроется в школах Нижегородской области 1 сентября
25 августа 2021 10:20  [211] Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу участка на ул. Чкалова в федеральную собственность
25 августа 2021 09:55  [363] Владимир Путин подписал указ о расширении границ Сарова
25 августа 2021 09:42  [396] Нижегородский аэропорт принял рекордное число пассажиров в период празднования 800-летия
25 августа 2021 09:25  [201] Благоустройство дворов полностью завершилось в 9 районах Нижегородской области
Общество

Благоустройство площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в сентябре

25 августа 2021 14:38  [63] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: архитектурное бюро MLA+ и OTS Lab

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первый этап благоустройства площади Революции в Нижнем Новгороде начнется в сентябре. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
Речь идет о территории, расположенной на пл. Революции со стороны нечетной нумерации домов, ограниченной ул. Даля, ул. Советской, проезжей частью пл. Революции и красной линией застройки.

Подрядчиком выступит ООО "Горстрой". Стоимость контракта составляет 139,69 млн рублей.

Отметим, что благоустройство пройдет в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Заказчик работ - АНО "Центр 800". Концепция площади разработана архитектурными бюро MLA+ и OTS Lab, куратор - Институт развития городской среды Нижегородской области.

Предполагается, что в рамках первого этапа благоустройства площади у железнодорожного вокзала обновят брусчатку, создадут зеленые зоны отдыха и ожидания, установят информационные и навигационные стенды, а также проведут реконструкцию входов метро станции "Московская" и остановочных павильонов.

Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

В АНО "Центр 800" напомнили, что здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде было отреставрировано к чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году. Однако территория вокруг была благоустроена лишь частично и ее внешний вид за последние десятилетия существенно не менялся.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Вокзал Канавинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph