Новая постановка "Щелкунчика" планируется в нижегородском театре оперы и балета

Сцена из спектакля 2011 года
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Новая постановка балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик" планируется в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. Пушкина. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал художественный руководитель театра Александр Топлов.
Премьера запланирована на декабрь.
"Лучший подарок к Новому году сложно придумать, тем более, что Нижний Новгород в следующем году примет звание Новогодней столицы России", - отметил он.
Хореографом-постановщиком станет руководитель балетной труппы Морихиро Ивата. Художником выступит известный модельер Сергей Пугачев.
Александр Топлов отметил, что в спектакле будут применены современные технологии.
Напомним, что в репертуар театра сейчас входит спектакль "Щелкунчик" 2011 года постановки.
Напомним также, что Нижний Новгород официально признан "Новогодней столицей России-2022". Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января 2021 года в Калуге. По условиям проекта, во всех населенных пунктах региона в течение одного-полутора месяцев будут проходить праздничные мероприятия.
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