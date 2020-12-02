Нижний Новгород признан "Новогодней столицей России-2022" Общество

Фото: Сергей Лялякин

Нижний Новгород официально признан "Новогодней столицей России-2022", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония передачи этого почетного титула состоялась 9 января в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021".

"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус «Новогодней столицы России» за недолгую историю существования этого всероссийского проекта. Для нас это очень почетный и, я считаю, абсолютно заслуженный титул. Потому что у Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От Нижегородской области в церемонии участвовали директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, директор по стратегическому развитию АО "Нижегородская ярмарка" и куратор проекта "Новогодняя столица России-2022" Елизавета Зубакина.

Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта "Новогодняя столица России" – Хрустальной снежинки.

"Мы сегодня с большой благодарностью передаем эстафету и символ новогодней столицы в очень красивый город – Нижний Новгород. Желаем нижегородцам добра и удачи в подготовке и проведении праздника!", - обратился к гостям церемонии заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартуют в декабре 2021-го и продолжатся в новогодние каникулы-2022.

"В 2021 году Нижний Новгород ждут крупнейшие события. Пользуясь случаем, приглашаю всех на торжества в честь 800-летия нашего города. А с декабря мы ждем всех в гости на празднование Нового года! Мы привлекли к подготовке символа "Новогодней столицы России-2022" нижегородские предприятия народных художественных промыслов. Мастера "Казаковского предприятия художественных изделий" вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – "Хрустальную снежинку". В январе 2022 года мы передадим этот символ следующему городу, который станет новогодней столицей", - сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает праздничная фотозона, посвященная проекту "Новогодняя столица России". Макет "Хрустальной снежинки" установлен на территории Нижегородской ярмарки.



СПРАВКА:

Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры РФ с 2012 года. Его основная цель - развитие событийного туризма в стране и увеличение туристического потока в разные города и регионы страны.

Экспертное жюри, отбирающее заявки от городов-претендентов на титул "Новогодней столицы", учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, хорошо развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность к приёму многочисленных туристов и пр.

По условиям проекта, праздничные мероприятия должны проходить в течение одного-полутора месяцев не только в самой "Новогодней столице", но и во всех населенных пунктах региона, в том числе отдаленных и малочисленных.

Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.