Олег Лавричев вручил памятные знаки "800 лет Нижнему Новгороду" Политика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Олег Лавричев вручил памятные знаки "800 лет Нижнему Новгороду" и юбилейные медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода" нижегородцам, имеющим высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

"Памятным знаком будут отмечены 1000 нижегородцев. Свои предложения о поощрении в Думу и районные администрации направили многие общественные объединения, организации и предприятия города. Ходатайства продолжают поступать и сейчас, поэтому Думой было принято решение расширить список и наградить еще 300 нижегородцев памятным знаком в ноябре-декабре этого года", - сказал Олег Лавричев.

Ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев поблагодарил Думу и администрацию города за высокую оценку своего труда и вручение награды: "Здесь сегодня наградили выдающихся людей, которые многое сделали для Нижнего Новгорода, для Нижегородской области. И это действительно начало нового, поскольку нам еще предстоит сделать многое, чтобы наш город процветал и стал настоящей столицей индустрии России".

"Нам всем повезло: мы живем в то время, когда празднуется 800-летие Нижнего Новгорода. Каждый из нас вносит свою лепту в развитие города и Нижегородской области", – отметил генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

Напомним, что награда была учреждена президентом России. Медаль вручается участникам Великой Отечественной войны, нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженикам тыла, гражданам, внесшим значительный вклад в развитие города Нижнего Новгорода.

Согласно положению о памятном знаке, им поощряются граждане, имеющие высокие достижения в профессиональной сфере, направленные на экономический рост, развитие производства, науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Нижнего Новгорода, внесшие значительный вклад в его развитие, осуществляющие активную общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества.