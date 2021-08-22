На улице Суетинской и набережной Федоровского введут одностороннее движение с 16 сентября Общество

Схема изменения движения Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском районе на участке набережной Федоровского и улицы Суетинской в Нижнем Новгороде с 16 сентября вводится одностороннее движение. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как пояснили в городском Центре организации дорожного движения, автомобилисты смогут заезжать на улицу Суетинскую с улицы Гоголя, далее проследовать по набережной Федоровского с выездом на Урожайный переулок. При этом движение по переулку Урожайному останется двусторонним.

Кроме того, в целях увеличения пропускной способности улицы Суетинская и набережной Федоровского на некоторых участках будет введён полный запрет на остановку и стоянку транспортных средств. А на части территории указанных улиц парковка будет ограничена по вторникам с 00:00 до 06:00 для проведения работ по содержанию улично-дорожной сети, в том числе качественной уборке снега.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.

ЦОДД рекомендует водителям планировать маршрут движения с учётом изменений и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, схема движения изменят на улицах Студенческая, Артельная и Ветеринарная в Советском районе изменится с 27 августа. В частности, на участке улицы Ветеринарная вводится одностороннее движение от улицы Пушкина до проспекта Гагарина.