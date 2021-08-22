Арт-объект "Строители будущего" появился на территории нижегородской ярмарки Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Арт-объект "Строители будущего" появился на территории нижегородской ярмарки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, инсталляция была создана художником Дмитрием Аске при кураторстве фонда поддержки современного искусства Винзавод, платформы URBAN ART. Данный объект является подарком городу.

Отмечается, что арт-объект из нержавеющей стали высотой 5,5 метра установлен на металлическом каркасе. Скульптурная композиция воплощает образ триединства основных ролей в любом проекте: организатора, архитектора и исполнителя. Эту концепцию поддерживает цветовое решение, базирующееся на основных цветах: желтом, синем и красном. Скульптура олицетворяет актуальный рабочий процесс, где основными инструментами являются гаджеты, с помощью которых и воплощаются идеи.

Министр культуры региона Олег Беркович заявил, что арт-объект может как выполнять роль современной городской скульптуры, так и носить функциональное назначение. "Также он выступает инструментом брендинга территории, по-новому представляя лицо города", - добавил он.

По мнению автора, скульптурная композиция "Строители будущего" — новый символ обновляющегося исторического города, который, уверенно двигаясь в будущее, сумел сохранить свою уникальность и идентичность.

Напомним, что у нижегородской ярмарки появился новый логотип.

По словам представителя нижегородской дизайн-студии "Kurt" Романа Штейна, в новой айдентике Ярмарки было учтено желание использовать и развивать наследие, поэтому была создана особая эмблема, в которой подчеркнуто отсутствуют тенденции сегодняшней графической моды, а рисунок и шрифт существуют вне времени, словно были созданы уже давно.