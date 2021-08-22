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Общество

Детские рисунки украсят умные остановки в Сормовском и Приокском районах Нижнего Новгорода

27 августа 2021 18:49  [50] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Рисунки победителей конкурса "История Нижнего Новгорода – история России", приуроченного к 800-летию города, разместят на остановках общественного транспорта в Сормовском и Приокском районах. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что всего на конкурс поступило 300 работ, на которых нижегородцы от 6 до 12 лет изобразили свою малую Родину, её знаменитых героев – Минина и Пожарского, а также Нижегородский кремль и Чкаловскую лестницу.

Победителями конкурса стали 12 ребят. Их работы будут выставляться на экранах умных остановок в Сормовском и Приокском районах, чтобы рисунки смогли увидеть горожане.

Нижегородка Мирра Забегалова, занявшая по итогам конкурса первое место в номинации "Художественное мастерство" среди детей 10-12 лет, призналась, что испытывала сильное волнение, отправляя свою работу на конкурс.

"Я просто зашла в библиотеку и мне предложили поучаствовать в конкурсе, зная, что я рисую. За два дня стараний я нарисовала акварелью сбор ополчения под предводительством Минина и Пожарского, и как же сильно я обрадовалась, что победила!", - поделилась девочка.

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Теги:
800-летие Дети Конкурсы
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