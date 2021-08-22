Волжское пароходство назовет судно в честь кардиохирурга Бориса Королева Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Волжское пароходство назовет судно в честь кардиохирурга Бориса Королева. Об этом сообщили на предприятии.

Согласно информации, компания поддержала общественный проект "Имя Нижнего", организованный в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Из общего списка победителей пять имен были вынесены на онлайн-голосование сотрудникам Волжского пароходства. В списке известных нижегородцев-претендентов оказались: автор Толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль, популярный актер театра и кино Евгений Евстигнеев, хоккейный вратарь Виктор Коноваленко, кардиохирург и физиолог Борис Королев, первая женщина-врач Надежда Суслова.

В итоге по итогам открытого голосования было принято решение назвать один из теплоходов первой серии сухогрузов нового проекта RSD71, строительство которых запланировано в компании в 2021—2023 годах, в честь Бориса Королёва.

"История города и нашей компании – неразделимы. Коллектив сделал достойный выбор в пользу человека, который совершал для своего времени исключительно прорывные вещи. Он внес существенный вклад не только в судьбу города, но и в развитие медицины в целом. Убежден, что для Волжского пароходства будет честью эксплуатировать судно с таким легендарным именем на борту", - сказал генеральный директор АО "Судоходная компания "Волжское пароходство" Юрий Гильц.

Напомним, масштабную программу по обновлению флота Волжского пароходства откроют четыре судна смешанного "река-море" плавания проекта RSD71, строительство которых будет производиться на АО "Окская судоверфь". Закладка судов планируется уже в октябре этого года.