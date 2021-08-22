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Происшествия

Нижегородские школы эвакуируют из-за сообщения о минировании

02 сентября 2021 16:27  [1510] Происшествия

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские школы массово эвакуируют 2 сентября. Об этом нижегородцы сообщают в соцсетях.

Известно, что учеников сегодня экстренно вывели на улицу в школах: №41, 44, 47, 49, 58, 59, 62, 69, 72, 76, 85, 117, 123, 151, 179, 183, 185 и др.

Согласно информации, на почту школ поступили анонимные сообщения о минировании.

Как пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на источник в ГУ МВД Нижегородской области, сообщения, в том числе, были зафиксированы с территории Украины и Нидерландов. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Отметим, что в ГУ МЧС России по Нижегородской области пока информацию не комментируют.

Напомним, накануне в школах прошли торжественные линейки. За парты в этом году сели более 136 тысяч школьников. Сегодня - первый учебный день.

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Теги:
ЧП Школы Эвакуация
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