Прокуратура проводит проверку по факту эвакуации нижегородского ТРЦ Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту эвакуации нижегородского ТРЦ "Фантастика" минувшей ночью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, причиной эвакуации посетителей стало задымление. Людей вывели сотрудники торгово-развлекательного центра до прибытия аварийной службы.

В результате никто не пострадал.

Прокурор даст оценку соблюдения законодательства в местах массового пребывания граждан. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что нижегородские школы эвакуируют из-за сообщения о минировании 2 сентября.