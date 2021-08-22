Антибиотики обнаружены в свиных ребрах нижегородского производства Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Антибиотики обнаружены в свиных ребрах нижегородского производства. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Исследования двух образцов продукта "Ребра свиные для гриля" показали, что они не соответствуют норме по показателю безопасности "Окситетрациклин". Это антибиотик группы тетрациклинов, который применяется при заболеваниях, вызываемых микроорганизмами: колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез, рожа свиней, сибирская язва, пневмонии и гастроэнтероколиты невирусной этиологии, маститы, эндометриты, вагиниты и других.

Услуги по производственному контролю оказывались на платной основе.

"Систематическое употребление в пищу продуктов с тетрациклинами приводит к нарушению баланса естественной микрофлоры, дисбактериозу и снижению иммунитета. Группа тетрациклинов не выводится из организма полностью. Накапливаясь в костной ткани, они могут нарушать ее формирование, особенно опасно это для детей, потому что у них может замедлиться рост. У взрослых регулярное поступление тетрациклина приводит к разрушению зубов", - предостерегли в Россельхознадзоре.

Наличие антибиотиков в мясе допускается, но их концентрация должна быть менее 0,01 мг/кг.

Ранее сообщалось, что антибиотики в мясных субпродуктах обнаружили в Кстове.