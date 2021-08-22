Производственный комплекс по изготовлению автокомпонентов построят на Автозаводе к 2030 году

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 2 сентября одобрил несколько заявок на участки для реализации инвестпроектов.

Так, ООО "Пионер Трейд" одобрена заявка на участок площадью 14 тыс. кв. м под строительство производственного комплекса по изготовлению автокомпонентов для автомобилей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Предполагаемый объём инвестиций – 63 млн рублей, срок строительства – 96 месяцев.

Кроме того, ООО "Автолюкс" согласована заявка на участок площадью 2,4 тыс. кв. м под строительство спортивного клуба в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Объём инвестиций в проект – 39 млн рублей, срок строительства – 4 года.

Ещё одна одобренная заявка - под строительство центра охраны материнства и детства в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), заняв 6-е место.

Напомним, объём инвестиций в основной капитал всех предприятий вырос в Нижегородской области на 26,8% за январь-июнь 2021 года и составил 130,1 млрд рублей.

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Теги:
Инвестиции Производство Строительство
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