Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в национальном рейтинге инвестиционного климата АСИ Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

Для составления нацрейтинга проводится опрос предпринимателей в регионах и оценивается, насколько благоприятные условия создают управленческие команды местных правительств для ведения бизнеса. На сегодняшний день методология подсчетов нацрейтинга АСИ включает 44 показателя.

Итоги рейтинга за 2021 год объявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе Петербургского международного экономического форума. Согласно данным, Нижегородская область поднялась на 64 позиции с 2018 года, заняв 6 место из 85 регионов. В 2020 году область находилась на 18 месте, а в 2019 - на 57.

В ТОП-5 вошли Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Республика Башкортостан.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал такие результаты настоящим прорывом.

"Это означает, что мы принимали оптимальные и действенные решения, что позволило выйти на новый уровень работы с инвесторами. Несмотря на пандемию, по итогам года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области вырос на 20,6%, до 383,1 млрд рублей. И это заслуга не только правительства региона, но и всех представителей инфраструктуры поддержки бизнеса", - отметил глава региона.

Никитин также рассказал, что в будущем планируется создать онлайн-портал для поддержки МСП.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что Нижегородская область в условиях пандемии показала "фантастический рывок". "Такой успех не бывает случайным", - заявил чиновник.

Светлана Чупшева, в свою очередь, обратила внимание на сокращение доли давления на бизнес, в том числе, и в Нижегородской области.

А по данным Центробанка РФ, по объему прямых иностранных инвестиций регион занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе: в Нижегородской области этот показатель в 2020 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2019 годом и достиг 1,2 млрд долларов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), который проходит 2-5 июня.

3 июня, глава региона принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы" по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов.

В течение дня Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), с госкорпорацией "Роскосмос", а также обсудил меры поддержки автопрома с ООО "Фольксваген Груп Рус".