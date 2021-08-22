Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 5 сентября

Схема перекрытия дорог
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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 5 сентября временно ограничат движение транспорта на участке дороги на улице Лоскутова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, с 10:00 до 22:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Лоскутова - на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.
На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.
Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
В зоне ограничения будет действовать запрет на парковку, припаркованные автомобили будут перемещаться.
Напомним, 5 сентября также временно приостановят движение на участках дороги на Волжской набережной и улице Совнаркомовской.
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