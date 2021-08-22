Парковку транспорта запретят на участках проспекта Гагарина с 24 сентября Общество

Схема транспортных ограничений на пр. Гагарина Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 24 сентября планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, будет запрещена парковка в районе остановок общественного транспорта: "Улица Медицинская", "Улица Сурикова" и "Кинотеатр «Электрон".

Эти меры вводятся с целью обеспечить безопасность и увеличить пропускную способность проспекта Гагарина, пояснили в Дептрансе.



При этом, парковка автомобилей будет предусмотрена в специально обустроенных заездных карманах и парковках на проспекте Гагарина.

Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина около остановки "Тобольские казармы" ввели в эксплуатацию три новых светофора. Кроме того, автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной как в направлении площади Лядова, так и в сторону Щербинок.