Парковку транспорта запретят на участках проспекта Гагарина с 24 сентября

Схема транспортных ограничений на пр. Гагарина
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В Нижнем Новгороде с 24 сентября планируется ограничить парковку транспортных средств на нескольких участках проспекта Гагарина. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, будет запрещена парковка в районе остановок общественного транспорта: "Улица Медицинская", "Улица Сурикова" и "Кинотеатр «Электрон".
Эти меры вводятся с целью обеспечить безопасность и увеличить пропускную способность проспекта Гагарина, пояснили в Дептрансе.
При этом, парковка автомобилей будет предусмотрена в специально обустроенных заездных карманах и парковках на проспекте Гагарина.
Ранее сообщалось, что на проспекте Гагарина около остановки "Тобольские казармы" ввели в эксплуатацию три новых светофора. Кроме того, автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной как в направлении площади Лядова, так и в сторону Щербинок.
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