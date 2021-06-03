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Общество

Выезд с улицы Краснозвёздной на проспект Гагарина разрешат в оба направления

15 июля 2021 11:32  [101] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина около остановки Тобольские казармы ввели в эксплуатацию три новых светофора. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

В частности, новые светофорные объекты расположены около МФК "Океанис" (пр. Гагарина, 35 корп. 1), что позволит пешеходам безопасно переходить дорогу к остановке общественного транспорта.

Один из светофоров на данном участке проспекта Гагарина перенесли ближе к перекрёстку с переулком Аристова: это позволит автомобилям с парковки "Океаниса" выезжать налево и направо, а пешеходы смогут безопасно переходить проезжую часть.

В ЦОДД также добавили, что когда на этом участке дороги завершатся ремонтные работы, автомобилисты получат возможность выезжать с улицы Краснозвёздной налево. Сейчас выезд разрешён только направо - в направлении площади Лядова, что крайне неудобно, если маршрут запланирован в сторону Щербинок.

Специалисты просят водителей быть внимательными на этом участке и следовать сигналам светофоров. Для пешеходов рядом со светофорами обустроены пешеходные переходы.

Напомним, в настоящее время ведётся капитальный ремонт проезжей части на проспекте Гагарина на двух участках: от площади Лядова до улицы Медицинской и от улицы Медицинской до кинотеатра "Электрон". Общая готовность работ оценивается в 70%.

Ранее сообщалось, что благодаря изменению режима работы светофора на пересечении ул. Акимова и Пролетарской на Мещере длина пробки в этом месте сократилась в пять раз.

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Теги:
Автомобили Безопасность Дороги
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