Правоохранители задержали мужчину по делу о похищении девушки в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину по делу о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, 24 августа она с ним встретилась и уехала с ранее незнакомым ей мужчиной в неизвестном направлении. После этого на связь на больше не выходила.

Следователи допрашивают мужчину. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что пропавшая несколько дней назад нижегородка 3 сентября найдена в подвале гаражного массива. Она была найдена в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, что девушка пропала в Нижнем Новгороде 24 августа. Она ушла из квартиры дома на ул. Славянской и больше не выходила на связь. По факту безвестного исчезновения 23-летней девушки было возбуждено уголовное дело.