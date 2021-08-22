Парковку запретят на участке ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде с конца сентября Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Парковку запретят на участке ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде с 29 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, такие ограничивающие меры принимаются для увеличения пропускной способности улицы Тимирязева.

Отмечается, что в зону запрета остановки и стоянки транспортных средств попадает участок от ул.Кулибина до пр. Гагарина.

Ранее сообщалось, что движение и парковка транспорта на ул. Первая Оранжерейная также ограничено.