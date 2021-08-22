Парковку запретят на участке ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде с конца сентября

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Парковку запретят на участке ул. Тимирязева в Нижнем Новгороде с 29 сентября. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, такие ограничивающие меры принимаются для увеличения пропускной способности улицы Тимирязева.
Отмечается, что в зону запрета остановки и стоянки транспортных средств попадает участок от ул.Кулибина до пр. Гагарина.
Ранее сообщалось, что движение и парковка транспорта на ул. Первая Оранжерейная также ограничено.
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