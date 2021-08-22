Движение трамваев № 5 и 18 изменится в выходные из-за ремонта путей

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В Нижнем Новгороде в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей будут временно изменены маршруты движения трамваев №5 и №18. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Изменённые маршруты будут действовать с 22:00 10 сентября до 05:00 13 сентября
Трамвайный маршрут №5 в направлении улицы Маслякова будет организован по улицам Бекетова, Кузнечихинской, Ошарской и Белинского; в направлении улицы Нартова – без изменений.
Трамвайный маршрут №18 будет следовать по наружному кольцу, движение по внутреннему кольцу будет временно прекращено.
Кроме этого, как сообщалось ранее, движение по улице Пушкина в Нижнем Новгороде перекроют из-за ремонта трамвайных путей.
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