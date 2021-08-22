выборы
Уровень коллективного иммунитета превысил 50%
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
13 сентября 2021 10:37  [74] Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской детской больницы
11 сентября 2021 15:10  [455] Морковь в Нижегородской области подешевела на 3,4%
10 сентября 2021 19:00  [503] Крупнейший в регионе элеваторный комплекс открылся в Перевозе
10 сентября 2021 14:57  [400] Товарооборот Нижегородской области вырос за семь месяцев на 26,4% и превысил 5 млрд долларов
10 сентября 2021 13:32  [493] Банк "Открытие": резкого снижения цен на энергетический уголь не стоит ожидать до февраля-марта 2022 года
09 сентября 2021 19:19  [627] Рост промышленного производства на 15% зафиксирован в Нижегородской области на семь месяцев 2021 года
09 сентября 2021 17:35  [654] "Более 1,6 тысячи профилактических визитов проведено в Приволжском федеральном округе с 1 июля", - Алексей Херсонцев
08 сентября 2021 15:47  [611] Муниципалитеты Нижегородской области получили 6 млрд рублей бюджетных кредитов
08 сентября 2021 13:42  [541] Систему мониторинга карбонового следа предлагается разработать в России
08 сентября 2021 11:35  [631] Научный комплекс дзержинского ГосНИИ "Кристалл" реконструируют за 56 млн рублей
Экономика

Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской детской больницы

13 сентября 2021 10:37  [74] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящее время регион активно участвует в реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена здравоохранения. Однако мероприятия проекта и программы не распространяются на детские медицинские стационары третьего уровня.

"В последние два года на капремонт больницы уже было выделено около 140 млн рублей из бюджета региона. Но этих средств недостаточно. Для нас очень важно, что президент и председатель правительства поддержали проект масштабного обновления этого важнейшего для нас медицинского учреждения, в котором медицинскую помощь получают дети со всей области", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 26 августа Михаил Мишустин посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой.

Ранее Глеб Никитин озвучил обоснование инфраструктурного кредита в 8 млрд рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Прямая линия Губернатора Нижегородской области
Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph