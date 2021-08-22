Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской детской больницы Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил предусмотреть выделение 1,9 млрд рублей на капремонт нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования. Он утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящее время регион активно участвует в реализации нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена здравоохранения. Однако мероприятия проекта и программы не распространяются на детские медицинские стационары третьего уровня.

"В последние два года на капремонт больницы уже было выделено около 140 млн рублей из бюджета региона. Но этих средств недостаточно. Для нас очень важно, что президент и председатель правительства поддержали проект масштабного обновления этого важнейшего для нас медицинского учреждения, в котором медицинскую помощь получают дети со всей области", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, 26 августа Михаил Мишустин посетил Нижегородскую область с рабочей поездкой.

Ранее Глеб Никитин озвучил обоснование инфраструктурного кредита в 8 млрд рублей.