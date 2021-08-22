Число заразившихся коронавирусом нижегородцев за сутки снова превысило 400

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Еще 422 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 сентября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зафиксировано 424 новых случая COVID-19.
По информации на 13 сентября, с начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция была подтверждена у 161 297 человек.
При этом на сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 148 825 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписаны 402 человека. Еще 27 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 6 141.
Напомним, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Нижегородской области превысил 50%. При этом, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.
Ранее сообщалось, что дополнительные средства выделены из федерального бюджета на создание ПЦР-центров в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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