Гостей Нижегородского кремля попросили соблюдать ограничения при посещении детской площадки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетителей Нижегородского кремля попросили соблюдать ограничения при посещении детской площадки. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области

С таким обращениям к нижегородцам обратился подрядчик после того, как в деревянном "городке" обрушилась крыша. В этот момент рядом с площадкой были люди.

"Подрядчик, заранее обнаружив дефекты деревянных конструкций, оградил участок сигнальной лентой и приступил к их устранению. Сигнальные ленты были сорваны во время отсутствия рабочих", - пояснили в управлении.

На данный момент подрядчик устанавливает новые ограждения на время проведения работ.

Напомним, что обновленный Кремль открылся для посещения нижегородцев после Дня города - 22 августа.