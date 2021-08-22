Гостей Нижегородского кремля попросили соблюдать ограничения при посещении детской площадки

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Посетителей Нижегородского кремля попросили соблюдать ограничения при посещении детской площадки. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области
С таким обращениям к нижегородцам обратился подрядчик после того, как в деревянном "городке" обрушилась крыша. В этот момент рядом с площадкой были люди.
"Подрядчик, заранее обнаружив дефекты деревянных конструкций, оградил участок сигнальной лентой и приступил к их устранению. Сигнальные ленты были сорваны во время отсутствия рабочих", - пояснили в управлении.
На данный момент подрядчик устанавливает новые ограждения на время проведения работ.
Напомним, что обновленный Кремль открылся для посещения нижегородцев после Дня города - 22 августа.
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