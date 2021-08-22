Галерея появится в десятом корпусе нижегородского Кремля Культура и отдых

10-ый корпус Кремля Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Галерея появится в десятом корпусе нижегородского Кремля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минкультуры Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, на первом этаже 10-го корпуса Кремля (где раньше располагались министерства культуры и спорта) планируется разместить административные помещения и кафе, а на втором этаже этого же здания будет открыто современное выставочное пространство.

"Там будут проходить выставки ведущих музеев России и мира", - отметили в министерстве.

Галерею планируется открыть к 2023 году.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода был проведен ремонт фасада здания. Также было полностью заменено остекление, отремонтирована отмостка.

Отметим, что данное здание является объектом культурного наследия "Казарма гарнизонного батальона".

СПРАВКА:

Казарма гарнизонного батальона (с 1953 по 2009 год — штаб 22-й гвардейской армии) — памятник градостроительства и архитектуры регионального значения в Нижнем Новгороде. Здание построено в 1797—1806 годах, по проекту губернского архитектора Я. А. Ананьина в стиле русского классицизма.

Дом, выстроенный в период перепланировки города по первому регулярному плану, входит в архитектурный ансамбль Нижегородского кремля и фиксирует южную сторону плац-парадной площади.