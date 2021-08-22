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Общество

Новые павильоны построят над входами в метро на месте демонтированных в Нижнем Новгороде

13 сентября 2021 17:42  [244] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Ленинский (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новые павильоны построят над входами в метро на месте демонтированных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсети Instagram. 

"Снесены навесы над входами в метро. Уже сейчас ступени заливает водой, и по ним текут ручейки, а ведь настоящих осенних дождей еще не было", - написала в комментариях к посту нижегородка.

Ответ дали представители правительства региона. Согласно информации, в настоящее время ведутся работы по проектированию крытых павильонов взамен снесенных.

"Администрация города согласовывает эскизные проекты сходов метро. После определения источника финансирования и подрядной организации начнутся работы по установке надвходовых конструкций", - пояснили в правительстве.

Ранее сообщалось, что четыре павильона над входами в метро снесли в Ленинском районе во исполнение судебных решений. 

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Теги:
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