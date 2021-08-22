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Общество

Более 60 детсадов Нижнего Новгорода уже отапливаются

14 сентября 2021 08:51  [85] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 60 детсадов Нижнего Новгорода уже отапливаются. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 18:00 13 сентября тепло уже поступило в 64 детских сада, расположенных на территории Нижнего Новгорода.

Отметим, что всего в городе общеобразовательную программу дошкольного образования реализуют 337 дошкольных образовательных организаций. Из них основная масса - 315 муниципальные дошкольные образовательные учреждения; 10 школ, имеющие в составе дошкольные группы; 1 ведомственная дошкольная образовательная организация (ИПФРАН) и частные дошкольные организации, имеющие лицензию на право образовательной деятельности.

Ранее сообщалось, что 8 сентября начался досрочный пуск тепла в соцучреждения города - детсады, школы и больницы.

СПРАВКА:

Начало и конец отопительного сезона определяются среднесуточной температурой на улице. Согласно регламенту, отопление в многоквартирных домах включается, когда температура воздуха опускается ниже +8°C на протяжении пяти суток.

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Теги:
Детсады Отопительный сезон
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