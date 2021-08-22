Муниципальный долг Нижнего Новгорода в августе снизился на 0,6% Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода в августе снизился на 0,6%. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

В настоящее время сумма долга составляет 11,6 млрд рублей, в то время как в прошлом месяце была 11,7 млрд рублей. Таким образом, с июля по август город погасил 75 млн рублей долга.

Основную часть в структуре долга - 68,84% - занимают кредиты кредитных организаций (8 млрд рублей), 26,89% - муниципальные ценные бумаги (3,1 млрд рублей), 4,27% - бюджетные кредиты (496 млн рублей).

Сумма выплаченных по кредитам процентов сейчас составляет 505,6 млн рублей.

Напомним, что пять муниципальных образований Нижегородской области, включая Нижний Новгород, получили бюджетные кредиты из регионального бюджета на общую сумму 6 млрд рублей. Cредства предоставлены для снижения муниципального долга.