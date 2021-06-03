Муниципальный долг Нижнего Новгорода не изменился за июль 2021 года Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный долг Нижнего Новгорода не изменился за июль 2021 года. Об этом сообщается на городском портале "Открытый бюджет города Нижнего Новгорода".

Как и в прошлом месяце, сумма долга составляет 11,7 млрд рублей. Отметим, что по состоянию на 1 января размер муниципального долга составлял 12,7 млрд рублей.

Основную часть в структуре долга - 63,7% - занимают кредиты кредитных организаций (7,5 млрд рублей), 32,06% - муниципальные ценные бумаги (3,8 млрд рублей), 4,52% - бюджетные кредиты (496 млн рублей).

Сумма выплаченных процентов сейчас составляет 396,967 млн рублей.