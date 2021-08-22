Нижегородские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учащиеся из Нижнего Новгорода могут попробовать свои силы во Всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022, первый этап которой стартовал в России с 1 сентября. Она будет, в том числе, проходить в онлайн-формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам и состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного.

В онлайн - формате на платформе Образовательного центра "Сириус" олимпиада будет проходить по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия). Олимпиады по остальным предметам пройдут в очной форме, на базе тех образовательных учреждений, в которых обучаются дети.

Ранее сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева сообщила, что в этом году масштабы онлайн-этапа олимпиады в России увеличены. В нем примут участие 5 млн учащихся 4-11 классов из 65 субъектов страны.

(Елена Шмелева, фото с сайта партии "Единая Россия")

Онлайн-этап олимпиады инициирован образовательным центром. В прошлом году, по поручению президента, школьный этап на платформе "Сириуса" прошел апробацию в семи регионах. К нему присоединились более 820 тысяч участников.

"Наша задача — чтобы в каждой школе была такая возможность. Это справедливость, равная доступность, выравнивание знаний, созданий для наших школьников комфортной развивающей среды с их сверстниками. Мы даем каждому попробовать себя, оценить предмет. Сейчас задания направлены на 1-2 шага в сторону от школьной программы для нестандартного видения или применения того или иного предметного знания", - отметила Елена Шмелева.

Также Елена Шмелева предложила разработать меры поддержки педагогов, ученики которых успешно выступят в финале Всероссийской олимпиады школьников. По ее мнению, олимпиады являются одним из основных инструментов для самореализации и развития талантов ребенка. Учитель ему в этом помогает.

Она обратила внимание, что образовательный центр "Сириус" стал ядром системной работы по повышению доступности и качества образования. Олимпиада, по ее мнению, являются одним из значимых инструментов.

"У участников всероссийской олимпиады есть отличный шанс проверить свои знания, полученные в стенах школы и те знания, которые они приобрели самостоятельно, занимаясь изучением предмета, науки на более углубленном уровне. Олимпиада - это возможность быть успешным, получить оценку своих способностей, определиться с выбором профессии, не говоря уже о том, чтобы иметь возможность выбирать для дальнейшего обучения ведущие высшие учебные заведения страны", - выразил свое мнение в разговоре с НИА "Нижний Новгород" директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Владимир Радченко.

Он добавил, что проведение олимпиады в онлайн–формате является очень продуктивным методом, поскольку позволяет охватить большее количество учащихся. По его мнению, это особенно актуально в условиях ограничительных мер, связанных с распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что образовательный центр "Сириус" поделится опытом с российскими школами.