Дорога к ЖК "Анкудиновский парк" позволит решить проблему транспортного сообщения с дер. Новопокровское Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорога к жилому комплексу "Анкудиновский парк" позволит решить проблему транспортного сообщения с деревней Новопокровское. Об этом стало известно на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября.

Первый заместитель директора департамента финансов администрации города Владимир Лакасев сообщил депутатам о планируемом выделении 22,9 млн рублей на проектирование и строительство подъезда к ЖК "Анкудиновский парк".

Отвечая на вопросы депутатов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев пояснил, что на данной территории планируется строительство "захода с ул. Малиновского и выхода на пр. Сахарова" и подъезд к жилому комплексу. Причем проект первого участка дороги уже готов.

Председатель комиссии Станислав Прокопович акцентировал внимание на том, что рядом с жилым комплексом находится деревня Новопокровское, и поинтересовался, учитывается ли это при планировании строительства и ремонта дорог.

"Это коснется всех, кто там проживает. Улично-дорожная сеть станет нормальной. Появятся магистрали, позволяющие рассматривать запуск общественного транспорта", - пообещал Виталий Ковалев.

Ранее депутаты Думы Нижнего Новгорода проанализировали транспортное сообщение деревни Новопокровское. В том числе было выявлено, что к деревне ведут две дороги. Одна из них муниципальная. Другая, связывающая деревню Новопокровское с улицей Маршала Малиновского, была построена местными жителями за свой счет и нуждается в узаконивании.