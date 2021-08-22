Школу на 1500 мест построят в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Школу на 1500 мест планируется построить в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте правительства Нижегородской области.

Она будет находиться напротив домов № 13, 13/1 и 13/2 в районе поселка Дубенки.

Образовательное учреждение будет возведено по концессии. Соглашение на 15 лет с ООО "Школа Цветы" (учредитель - ООО "СберИнфра") согласовано региональным правительством 9 сентября.

По проекту, школа должна быть рассчитана на 575 учеников начальной школы и 925 учеников средней школы.

Кроме учебных помещений в здании предусмотрен физкультурно-спортивный блок общей площадью не менее 1400 кв. м., состоящий из двух универсальных спортивных залов и одного малого зала для занятий фитнесом. Также в школе будут созданы культурно-информационный блок, столовая и медицинская часть, а также административно-хозяйственный блок.

Срок реализации проекта — два года с даты заключения соглашения. Его стоимость - 2,04 млрд рублей.

Соглашением также предусмотрено, что концессионер будет осуществлять в школе образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.

Ранее сообщалось, что более десяти школ и пять дополнительных пристроев к уже имеющимся образовательным учреждениям планируется возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы.