Более десяти школ и пять пристроев планируется возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более десяти школ и пять дополнительных пристроев к уже имеющимся образовательным учреждениям планируется возвести в Нижнем Новгороде в ближайшие годы. Об этом сообщил директор департамента образования администрации города Владимир Радченко, докладывая депутатам комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике о реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры, 17 июня 2021 года.

По словам Владимира Радченко, в поселке Березовая пойма Московского района будет построена новая школа на 250 мест, в ЖК Новая Кузнечиха Советского района - на 1225 мест (планируемый срок ввода - октябрь 2022 года). Дополнительно прорабатывается вопрос о строительстве школы на 800 мест в ЖК "Маяк" Нижегородского района.

Кроме того, восемь новых школ планируется построить по концессии. Речь идет о строительстве школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" в Советском районе, на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе, на 1100 мест в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе, на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.

Также в перспективе планируется увеличение площади школ за счет пристроев № 126 Автозаводского района - на 400 мест, №183 Сормовского района - на 400 мест, к лицею №82 Сормовского района - на 400 мест.

Напомним, что в 2021 году запланировано строительство пристроев к школе №168 - на 250 мест и школе №117 - на 400 мест.