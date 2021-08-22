Конкурс на самую большую тыкву стартовал в Нижнем Новгороде

Фото:
Нижегородский зоопарк "Лимпопо" объявил традиционный осенний конкурс на самую большую тыкву. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
С 18 сентября "Лимпопо" начинает принимать в дар от нижегородцев овощи, которые после учёта конкурсных результатов пойдут на корм животным.
Все желающие могут принести в зоопарк излишки урожая - одну или несколько тыкв.
Оцениваться плоды будут по двум номинациям: "Самая большая тыква" (будет учитываться вес) и "Самый большой урожай тыквы" (критерием оценки станут общее количество и вес привезённых овощей).
В каждой номинации определят трёх победителей, которые получат ценные призы от нижегородского зоопарка "Лимпопо".
Ранее сообщалось, что музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+