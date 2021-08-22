выборы
Ремонт Борского моста начнется в сентябре
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2021 14:49  [72] Представители промышленности и предпринимательства голосуют на выборах в Нижегородской области
18 сентября 2021 14:07  [102] Ещё 455 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области
18 сентября 2021 13:41  [130] Конкурс на самую большую тыкву стартовал в Нижнем Новгороде
18 сентября 2021 12:21  [105] Нижегородский омбудсмен ознакомилась с международным опытом защиты избирательных прав граждан
18 сентября 2021 11:30  [128] Нижегородские старшеклассники и студенты приглашаются к участию в цифровой олимпиаде "Волга-IT`XXI"
18 сентября 2021 11:03  [129] За первый день в дистанционном электронном голосовании приняли участие 58% заявившихся избирателей
18 сентября 2021 10:12  [142] Морковь и яблоки наиболее всего подешевели в Нижегородской области
18 сентября 2021 09:42  [190] Наблюдатели не выявили серьёзных нарушений в первый день голосования, - Общественная палата Нижегородской области
18 сентября 2021 09:30  [157] Фьеки, капкейки и косплей: чем запомнился первый день выборов в стране
18 сентября 2021 08:32  [178] Производственные базы и вахтовые городки обустраивают на шестом этапе трассы М-12 "Москва – Казань"
Общество

Конкурс на самую большую тыкву стартовал в Нижнем Новгороде

18 сентября 2021 13:41  [130] Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" объявил традиционный осенний конкурс на самую большую тыкву. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

С 18 сентября "Лимпопо" начинает принимать в дар от нижегородцев овощи, которые после учёта конкурсных результатов пойдут на корм животным.

Все желающие могут принести в зоопарк излишки урожая - одну или несколько тыкв.

Оцениваться плоды будут по двум номинациям: "Самая большая тыква" (будет учитываться вес) и "Самый большой урожай тыквы" (критерием оценки станут общее количество и вес привезённых овощей).

В каждой номинации определят трёх победителей, которые получат ценные призы от нижегородского зоопарка "Лимпопо".

Ранее сообщалось, что музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зоопарк Конкурсы
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2021 14:24  [1487] Музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо"
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph