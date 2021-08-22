Конкурс на самую большую тыкву стартовал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" объявил традиционный осенний конкурс на самую большую тыкву. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

С 18 сентября "Лимпопо" начинает принимать в дар от нижегородцев овощи, которые после учёта конкурсных результатов пойдут на корм животным.

Все желающие могут принести в зоопарк излишки урожая - одну или несколько тыкв.

Оцениваться плоды будут по двум номинациям: "Самая большая тыква" (будет учитываться вес) и "Самый большой урожай тыквы" (критерием оценки станут общее количество и вес привезённых овощей).

В каждой номинации определят трёх победителей, которые получат ценные призы от нижегородского зоопарка "Лимпопо".

Ранее сообщалось, что музей "Назад в СССР" откроют в "Лимпопо".